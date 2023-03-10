СП: необходим мониторинг задолженности организаций корпоративного сектора экономики

10 марта. FINMARKET.RU - При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства, указывает Счетная палата (СП) в отчете о работе в 2022 г., пишут "Ведомости" . По оценке контрольного ведомства, доля задолженности корпоративного сектора экономики в общем объеме совокупного долга России по состоянию на 1 июля 2022 г. составляла почти 90%.

В настоящее время ни на одно из ведомств не возложены функции по мониторингу и контролю совокупного долга России, обращает внимание. Минфин в рамках своих полномочий занимается управлением госдолгом и мониторингом долговой устойчивости регионов, а Банк России ведет статистику внешнего долга и регистрацию выпусков корпоративных облигаций, указывается в отчете.

Действующими нормативными правовыми актами понятие, состав и методика определения объема совокупного долга России не предусмотрены, замечает СП. "В связи с этим наряду с мониторингом и контролем государственного долга России, государственного долга субъектов Федерации и муниципального долга необходимо осуществлять мониторинг задолженности организаций корпоративного сектора экономики, в том числе в целях своевременного принятия мер для уменьшения негативных последствий для федерального бюджета", - резюмирует контрольное ведомство.

СП проведет детальный анализ долговой нагрузки госкорпораций, госкомпаний и иных организаций реального сектора экономики и кредитных организаций на основании данных их годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Как пояснил представитель ведомства, СП в настоящее время проводит экспертно-аналитическое мероприятие, одной из целей которого является анализ совокупного долга России. В рамках данного мероприятия прорабатываются предварительные методики его оценки и мониторинга, отметил он. По его словам, при подведении итогов мероприятия во второй половине 2023 г. СП даст оценку возможных рисков и рекомендации. Определение ведомства, на которое могут быть возложены функции по мониторингу и контролю совокупного долга России, относится к исключительной компетенции правительства, добавил представитель СП.

На фоне санкционного давления ряд компаний ограничили публикацию финансовой отчетности в открытом доступе, но Банк России продолжает анализ рисков корпоративного сектора на основе информации, получаемой напрямую от эмитентов, а также в рамках надзорного процесса, отметил представитель регулятора.