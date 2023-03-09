Минфин разработал порядок выведения компаний из-под запрета на субсидии

9 марта. FINMARKET.RU - Минфин подготовил порядок принятия решения о точечном выведении компаний с долей офшоров в капитале более 25% из-под запрета на предоставление им субсидий из бюджета, пишет "Коммерсант" . Как следует из проекта постановления правительства, решение будет приниматься по принципу "двух ключей": получения согласия как главы Минфина, так и представителя Минэкономики в ранге как минимум замминистра.

Постановление предполагается утвердить в развитие принятого в конце 2021 года закона, ужесточающего условия предоставления господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций.

На такие деньги не могут претендовать организации, в капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний превышает 25% (ранее было 50%).

Как следует из проекта постановления, бизнесу предлагается самостоятельно обращаться в госорганы за такими послаблениями, обосновывая их необходимость и описывая последствия отказа.

Потребуется указать информацию о структуре и составе акционеров, описать, в чем именно заключается несоответствие условиям предоставления субсидий, и сообщить о "проводимых и планируемых" мероприятиях по его устранению.

Полученные документы будут перенаправляться в Минфин и Минэкономики. Решение будет оформляться совместным приказом ненормативного характера.