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09 марта 2023 года 09:43
Туроператорам не нравятся условия работы "Электронной путевки"
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - Разработанные властями правила работы с системой "Электронная путевка", аналогом ЕГАИС для туроператоров, встретили резкую критику бизнеса, пишет "Коммерсант". В протоколе заседания рабочей группы при правительственной комиссии по реформе туротрасли говорится о возможном "коллапсе отрасли" в случае утверждения правил работы с системой "Электронная путевка" (ЭП) без учета замечаний участников рынка к соответствующему постановлению правительства. Его текущая редакция не устраняет сложностей с обязательной передачей туроператорами в ЭП данных о цене проданного турпакета, говорится в протоколе. Проблема в том, что к системе должны подключиться только туроператоры и вносить туда сведения в том числе о стоимости путевок. Но компании часто реализуют турпакеты через агентов, устанавливающих конечную цену в зависимости от спроса. Если оператор трижды укажет в системе свою стоимость путевки, расходящуюся с суммой, выплаченной туристом по факту, то компания исключается из ЭП, поясняется в протоколе. А это грозит прекращением деятельности компании. Еще одна претензия - необходимость вносить в ЭП стоимость проданных туров для интуристов. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сведения о проданных за границей турах в РФ собирают зарубежные компании. В департаменте реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономики заявили "Ъ", что текущая версия проекта постановления - результат "паритета мнений сторон".
Опубликовано Финмаркет
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