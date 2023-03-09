Средний срок возврата ипотечных займов вырос до 24 лет

9 марта. FINMARKET.RU - Ипотечные займы в России бьют очередной рекорд, ихприближаются к 27 годам. То есть выплачивать ипотеку россияне будут половину взрослой жизни, а это уже опасное явление, считают эксперты. Закредитованность населения на фоне снижения платежеспособного спроса вызывает опасения и у Центробанка, пишет "Российская газета" ..

За прошлый год средний срок ипотечных займов вырос с 21,4 до 24,1 года, то есть на 12,6%. Таковы данные исследования агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Резко - сразу на полгода - срок кредитов увеличился всего за один месяц, с ноября по декабрь 2022 года. К концу первого полугодия 2023 года срок может превысить 25 лет, а по итогам года - 27 лет (+12%). Это соответствует примерно половине ожидаемой продолжительности жизни в России после наступления совершеннолетия (54,6 года), отмечают в НКР.

При этом ухудшается качество ипотечных займов. По данным ЦБ, доля кредитов с высоким риском на новостройки выросла с 43% в конце 2021-го до рекордных 69% в конце 2022 года и с 34% до 42% - на вторичное жилье. "Вызывает беспокойство ухудшение качества ипотечных выдач, что свидетельствует о снижении платежеспособного спроса", - указывают аналитики ЦБ в "Обзоре банковского сектора" за 2022 год.

Увеличение сроков по займам - один из способов продолжать наращивать кредитование. Доходы населения в России не успевают за ростом цен на недвижимость, что и приводит к увеличению сроков кредитования, говорит экономист Лазарь Бадалов. Пока, по его словам, сроки укладываются в общемировую практику 25-30 лет. Кроме этого, не стоит забывать, что многие россияне стремятся погашать ипотечные кредиты досрочно. Долгосрочность для ипотечного кредита является нормой, считает Бадалов, это общемировая тенденция.

Понятие ипотеки в целом подразумевает пожизненные обязательства. За счет длинных сроков снижаются платежи, добавляет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. "Но слишком долгий срок выплаты ипотеки - это зло. Люди, как правило, готовы брать ипотеку лет на 8-10, а не на 20-30, потому что на такой долгий срок трудно предугадать, что будет с доходами, не потеряют ли они работу", - отмечает эксперт.

За счет длинных сроков снижаются платежи, но за 20-30 лет трудно предугадать, что будет с доходами, такие продолжительные сроки увеличивают риски

В НКР, впрочем, отмечают, что в ближайшее время заемщики не будут спешить с досрочным погашением из-за общей неопределенности и разницы инфляции и процентных ставок по ипотеке.