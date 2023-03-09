РСПП предлагает обсудить вопрос о снижении давления на бизнес

9 марта. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на. Предложения сформированы по итогам форума "Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи", пишут "Ведомости" со ссылкой на резолюцию с инициативами. По словам вице-президентаАлександра Варварина, пакет мер направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму, а также в другие деловые объединения. Тему уголовно-правового давления планируется обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, где ожидается участие президента, добавил Варварин.

РСПП предлагает провести анализ предусмотренных УК экономических составов преступлений и перевести их в административную плоскость. Ответственность по таким статьям может быть в виде штрафов - в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уже есть аналогичные правила, отмечается в документе. Бизнес предлагает декриминализовать нарушения по 10 статьям. Например, по таким, как незаконное предпринимательство (ст. 171), совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147). Одна часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАПе, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением, полагают в РСПП.

Кроме декриминализации отдельных статей в РСПП предложили повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. В последний раз они менялись в 2016 г. - за этот период накопленная инфляция составила почти 48%, а значит, планки по размеру ущерба не соответствуют экономическим условиям и требуют повышения минимум на 50%, считают в РСПП.

Помимо непосредственно повышения порогов в объединении просят установить планку по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

Еще один принципиальный аспект снижения давления - это сокращение количества случаев заключения под стражу предпринимателей, говорится в резолюции. Для этого РСПП предлагает повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение под стражу по предпринимательским статьям (ч. 1 ст. 108 УПК), а также предусмотреть согласование с прокурором. Кроме того, бизнес предлагает включить в перечень предпринимательских статей, по которым не допускается заключение под стражу, ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пока предложения РСПП по смягчению уголовного законодательства в сфере экономики в Минюст не поступали, сообщил представитель ведомства.