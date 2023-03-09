Ввоз в РФ серых смартфонов фактически прекратился

9 марта. FINMARKET.RU - О практически полном прекращении поставок серых смартфонов в Россию "Известиям" рассказали несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков. По словам собеседника, из-за дефицита устройства, ввезенные без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаемые по гарантии, за последние две недели уже подорожали на 3-4 тыс. рублей, а в дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична гаджетам, доставленным по разрешенному властями параллельному импорту.

О том, что серый импорт смартфонов в РФ прекратился, знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он утверждает, что прекращение ввоза таких гаджетов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня. "Но главное, со времени ухода с российского рынка мировых брендов смартфонов прошел год. За это время крупнейшие участники рынка наладили цивилизованный параллельный импорт - с уплатой всех сборов, налогов и пошлин. Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости", - объясняет Муртазин.

В ФТС отметили, что, ввозимые без соблюдения таможенных формальностей, - контрабанда. Федеральная таможенная служба осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме, сказали "Известиям" в пресс-службе ведомства.

По мнению Муртазина, к борьбе с серым импортом государство, возможно, подтолкнули и масштабы такого ввоза. В 2021 году втемную в Россию переправлялось около 5% смартфонов (около 1,6 млн штук), подсчитала Mobile Research Group. А в 2022 году на фоне прекращения поставок гаджетов и того, что на запуск параллельного импорта ушло несколько месяцев, нелегально было ввезено до 30% аппаратов (около 7,8 млн единиц).

Снабжать российских пользователей новинками ушедших брендов электроники серые импортеры начали еще до официального старта параллельного импорта.

Параллельный импорт предполагает официальное прохождение таможни, оплату пошлин, отгрузку товара конкретному получателю, а при сером ввозе, как правило, товары не декларируются или выдаются за более дешевые изделия, отмечает один из участников рынка электроники.

Серые смартфоны могут стоить до 30% дешевле ввезенных по параллельному импорту, рассказывает Муртазин. Но выигрыш в деньгах оборачивается дополнительными рисками для покупателя: у такого гаджета, как правило, не будет гарантии, а если продавшая его фирма-однодневка их и предоставит, то, скорее всего, не будет исполнять обязательства, отмечает он.