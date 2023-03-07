НФА и НАУФОР захотели объединиться

7 марта. FINMARKET.RU - Две крупнейшие саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка - Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - предлагают участникам процесс объединения функций саморегулирования в одной из ассоциаций. Руководствоуведомило членов о включении вопроса отказа от статуса СРО в повестку внеочередного общего собрания членов организаций 15 марта, пишут "Ведомости" . В случае положительного решения участников НФА функции СРО будут сконцентрированы в, следует из письма.

По закону о СРО компания, которая занимается одним конкретным видом деятельности, может состоять лишь в одном объединении. Если же игрок действует сразу в нескольких областях, например осуществляет одновременно функции брокера и УК, то он вправе быть участником ряда организаций. Так и случилось с членами НАУФОР и НФА - профучастники состоят в двух ассоциациях сразу. При этом обе СРО сосредоточены практически на одной и той же деятельности - депозитарной, дилерской, брокерской, доверительного управления, работы спецдепозитариев. Различий два: НФА не имеет статуса СРО для управляющих ПИФами, а НАУФОР не может представлять интересы регистраторов (реестродержателей).

В случае отказа НФА от статуса СРО ее члены будут должны вступить в НАУФОР, но в этом случае они будут освобождены от уплаты взносов за 2023 г., если уже уплатили их в НФА, говорится в письме президента НФА Василия Заблоцкого и президента НАУФОР Алексея Тимофеева. Часть управленческой команды и сотрудников НФА также присоединится к НАУФОР. Члены присоединяющейся СРО, как и прежде, будут участвовать в корпоративных и рабочих органах. Коллектив НАУФОР сконцентрируется на деятельности в качестве СРО, НФА - на актуализации документации для договоров репо, срочных сделок, расчетах финансовых индикаторов. Также НФА продолжит совершенствовать рынки производных фининструментов (ПФИ), драгметаллов, долговой рынок, практики по управлению активами и пассивами финансовых компаний.

Рынок воспринимает инициативу смешанно.