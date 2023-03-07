Минстрой рассчитал цены на жилье на 2-й квартал

7 марта. FINMARKET.RU -рассчитал официальныенана 2-й квартал по регионам. Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета, пишет "Российская газета" ..

В 11 регионах жилье, судя по проекту приказа Минстроя, подешевело. В основном незначительно - на 1-2 тыс. рублей за кв. м. Среди них Подмосковье, Курская, Тульская, Псковская области, Севастополь, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Хабаровский край. Только в Бурятии цены снизились более существенно - с почти 84 до 78 тысяч рублей.

Подорожание "квадрата" на сумму около 5-6 тыс. рублей произошло в Воронежской, Амурской областях, Республике Коми, Крыму и Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, на Камчатке. В остальных регионах цены подросли не так значительно или остались на прежнем уровне.

Дороже всего, как обычно, будут квартиры в Москве - 170 тыс. рублей за квадратный метр (подорожание за квартал примерно на 500 рублей). На 2-м месте - Санкт-Петербург, где цены не изменяются и равны 165 тыс. рублей. На 3-м месте - Краснодарский край со 154 тыс. Далее следуют Приморье (151 тыс.), Магаданская (147 тыс.) и Сахалинская (137 тыс.) области. Дешевле всего купить жилье можно в Ингушетии - всего по 46 тыс. рублей за кв. м.