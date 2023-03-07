Бытовая техника затоварила склады

7 марта. FINMARKET.RU - Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците этой продукции на российском рынке как следствие ажиотажного спроса на нее в 2022 году. У дистрибуторов и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы продукции на складах, рассказали "Коммерсанту" в одной из компаний. Причиной там называют ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала военных действий на Украине.

Тогда дистрибуторы начали массовые закупки, а отечественные производители наращивали объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества. Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли втолько сейчас.

Тем временем спрос упал: в натуральном выражении продажи, по словам участников рынка, сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10-30%. При этом ждать падения цен не стоит, полагают эксперты, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.