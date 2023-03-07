Говядина в РФ остается одной из импортозависимых категорий

7 марта. FINMARKET.RU - За последние 5 лет доля говядины в мясной тарелке россиянина уменьшилась с 20% до 18% к концу 2021 года, в абсолютных цифрахна душу населения в среднем сократилось на 1 кг - до 9 кг на человека, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), пишут "Известия" . Иостается одной из импортозависимых категорий.

По итогам прошлого года, согласно оценкам Национального союза свиноводов, доля говядины на обеденных столах снизится еще на 1,9% (итоги еще не подведены). Тогда как объем свинины и птицы вырастет на 5,9% и 2% соответственно. В 2021 году россияне в среднем съели 15 кг и 25 кг этих видов мяса.

Спрос на говядину в крупной сетевой рознице в целом снижается на протяжении последних 5 лет: его вытесняет рост продаж свинины и индейки, подтвердил "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В последние месяцы ритейлеры также фиксируют понижение интереса к премиальным видам, например мраморному мясу и стейкам. Основная причина этой тенденции - рост цен.

"Умеренно негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди и дальше будут меньше покупать говядину. На фоне растущего потребления свинины и курицы показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека", - уточнили в НРА.

Тенденция обусловлена высокой ценой этого мяса по сравнению с другими источниками белка. По данным Росстата на январь 2023 года, розничная цена бескостной говядины составила 662 рубля за 1 кг, что на 59% выше стоимости свинины и в 2,8 раза дороже мяса птицы. И ценовой разрыв между говядиной и другим мясом продолжит расти: эксперты НРА ждут ее подорожания в 2023 году на 7%. Это может произойти на фоне увеличения ее стоимости в мире, а также роста себестоимости его производства.

В НРА уверены, что сдержать рост цен в этом году поможет продление квоты на беспошлинный ввоз говядины.

Как отметили в Минсельхозе, в конце января Евразийская экономическая комиссия установила на 2023 год квоту для говядины на уровне 100 тыс. т - именно этот объем можно импортировать с нулевым таможенным сбором. Такая мера обеспечит переработчиков необходимым объемом сырья.

"Одновременно Минсельхоз активно стимулирует развитие внутреннего производства говядины. Для этого предусмотрен широкий спектр мер государственной поддержки. Например, с 2023 года действует новая субсидия на производство крупного рогатого скота на убой", - подчеркнули в министерстве.