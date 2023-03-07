Неисполнение бюджета в прошлом году составило почти 800 млрд руб. - СП

7 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2022 года объем неисполненных средств федерального бюджета составил 784 млрд руб., следует из доклада Счетной палаты (СП) о работе в прошлом году, пишут "Ведомости"

Годом ранее власти не смогли освоить 645 млрд руб. В процентном отношении показатель не изменился. Кассовое исполнение расходов составило 31,1 трлн руб., или 97,5% от последней версии сводной бюджетной росписи. При этом в 2022 г. по сравнению с 2021 г. объем расходов увеличился на 6,4 трлн руб., или на 26%.

Доходы федерального бюджета составили 27,8 трлн руб., что на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 г. Таким образом, дефицит по итогам года достиг 3,3 трлн руб. В 2021 г.был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. (доходы составляли 25,3 трлн руб., расходы - 24,8 трлн).

"784 млрд руб. - это не только остаток неисполненных средств бюджета, часть из них - это специальная консолидация средств в Резервном фонде правительства для оперативного финансирования расходов января сверх лимитов, установленных по конкретным направлениям расходов", - прокомментировал представитель Минфина. Часть средств от заимствований в 2022 г. была зачислена в Резервный фонд, в том числе для финансирования внебюджетных фондов в январе 2023 г., уточнил он. В этом году Минфин ожидает более высокого уровня исполнения бюджета, добавил представитель министерства.

Неиспользованные бюджетные средства в 2022 г. в объеме 783,8 млрд руб. составляют 2,5% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, отметил представитель СП. Их объем увеличился на 138,4 млрд руб., или на 21,4%, по сравнению с 2021 г., и снизился на 237,4 млрд руб., или на 23,2%, по сравнению с 2020 г., указал он.

По результатам проверок исполнения бюджета СП в 2022 г. выявила 1216 нарушений на сумму 74,9 млрд руб.