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06 марта 2023 года 11:23
Кредитование МСБ растет неравномерно
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Дмитрий Ефремов/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2022 года общий объем выдач банками кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. При этом впервые за время наблюдений уровень просрочки в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5% на начало 2023 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Эксперт РА". Доля реструктуризаций в 2022 году в портфеле МСБ составила около 12% против 20% в крупном бизнесе. Однако стратегии разных банков в отношении МСБ отличаются. Так, например, Сбербанк выдал предприятиям МСБ кредиты на 3,37 трлн руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Значительные темпы роста кредитования в сегменте показали ПСБ (на 17,9%, до 292,9 млрд руб.), «Ак Барс» (на 23,2%, до 86,8 млрд руб.), РНКБ (на 29,7%, до 67,9 млрд руб.), АТБ (на 116%, до 25,9 млрд руб.). Но даже среди крупных банков есть и те, кто снизил объемы кредитования МСБ. Так, Альфа-банк сократил объемы выдач на 8,7%, до 980 млрд руб., Росбанк — на 13%, до 112,1 млрд руб., Металлинвестбанк — на 23,5%, до 31,9 млрд руб. В 2023 году эксперты ожидают продолжения роста кредитования МСБ, полагая, что «при отсутствии новых экономических шоков» сегмент преодолеет планку в 12 трлн руб.
Опубликовано Финмаркет
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