Экспортные сборы российских фильмов снизились на 6%

6 марта. FINMARKET.RU - Российскиев 2022 г. заработали в зарубежном кинопрокате $17,1 млн, следует из данных, представленных по запросу "Ведомостей" . отраслевым изданием "Бюллетень кинопрокатчика". Это лишь на 6% ниже, чем в 2021 г. ($18,2 млн), но в 3 раза меньше показателя допандемийного 2019 года. ($52,5 млн). В прошлом году за рубежом работали 62 полнометражные отечественные кинокартины, практически столько же, сколько в 2021 г. (63 фильма). Наиболее популярны за рубежом отечественные мультфильмы.

В России сборы в 2022 г. упали на 41,9% до 23,7 млрд руб. Такое снижение обусловлено тем, что с марта 2022 г. голливудские мейджоры перестали выпускать в России свои киноновинки. А именно фильмы американских студий аккумулировали ранее львиную долю российского бокс-офиса.

Из-за СВО на Украине и введенных в отношении России санкций для большинства наших фильмов закрылись североамериканский рынок и ряд европейских стран. В частности, Германия, традиционно входившая в топ-5 территорий по прокату российских фильмов, в 2022 г. не вошла даже в топ-10.

Но геополитическая ситуация не помешала Италии стать в прошлом году крупнейшим импортером российской кинопродукции (почти $2 млн), потеснив многолетнего лидера - Китай ($1,6 млн). Изменение позиции Китая связано с тем, что в 2022 г. в этой стране еще действовал ряд антиковидных ограничений. На третьей строчке - Мексика: сборы кинолент наших продюсеров здесь составили почти $1,5 млн.

Между тем европейские санкции отразились на дистрибуции российских фильмов во Франции, которая традиционно была для нас крупным рынком. В 2018 г. эта страна занимала вторую строчку среди импортеров отечественных кинорелизов, а в 2022 г. переместилась на седьмую. Сборы российских фильмов здесь составили $945 500.