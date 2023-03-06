Операторов связи обяжут получать согласие россиян на рекламные спам-звонки

6 марта. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, защищающий граждан от назойливых спам-звонков. Рекламщиков обяжут заключать с сотовыми операторами специальные договоры, пишет "Российская газета" . И в любом случае, никто не сможет звонить по рекламным делам, если человек сам не даст на это согласие.

С инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они обратили внимание на проблему, о которой наслышан, наверное, уже каждый: назойливые рекламные звонки. Причем нередко выслушивать приходится не людей, а роботов. Электронный звонок из "стоматологии", "кредит от банка" или "страховка на все случаи жизни" могут настигнуть в самый неподходящий момент.

"Более половины опрошенных жителей (53%) заявили, что испытывают серьезное неудобство при получении подобного звонка и даже сильное раздражение", - сообщают разработчики проекта, ссылаясь на проведенные исследования. Впрочем, есть ощущение, что либо граждане поскромничали, либо оставшиеся 47% из ответивших оказались спамерами. Хотя нельзя исключать, что кому-то рекламные звонки еще не приелись.

Как замечают разработчики проекта, в настоящее время существует упрощенный и, по их словам, эффективный механизм блокировки телефонного спама для текстовых сообщений. Действие этого механизма предлагается распространить и на голосовые сообщения. "Рассылка голосовых сообщений по сетям телефонной связи и подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение такой рассылки", - сказано в проекте. Причем именно заказчик рекламной рассылки и оператор сотовой связи должны будут доказать, что разозленный ими человек когда-то давал согласие на звонки. Еще один пункт: рассылка голосовых сообщений должна осуществляться на основании договоров рекламщиков с сотовыми компаниями. Нарушителям правила грозят штрафы, объясняют эксперты.