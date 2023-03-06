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06 марта 2023 года 08:44
Юань опередил доллар на российских торгах
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EPA\ТАСС
По итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом "завтра") стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США, свидетельствует оценка "Коммерсанта", основанная на данных Московской биржи.. За месяц объем торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., что на треть выше показателя января. Объем операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн руб. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар - чуть более 38%, на евро - 21,2% (0,79 трлн руб.). В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар - 87,6%, евро - 11,9%, юань - 0,32%. Такие показатели все больше свидетельствуют об уходе РФ от операций в "недружественных" валютах на фоне расширяющихся санкций ЕС и США. В частности, по данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между КНР и РФ за минувший год вырос на 29,3%, превысив $190 млрд. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, примерно половина торгового оборота с Китаем идет в рублях и юанях: Кроме того, с начала 2023 года росту объемов биржевых торгов с юанем способствует возвращение бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина с января начал продавать китайскую валюту на открытом рынке.
Опубликовано Финмаркет
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