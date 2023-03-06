Юань опередил доллар на российских торгах

По итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом "завтра") стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США, свидетельствует оценка "Коммерсанта" , основанная на данных Московской биржи.. За месяц объем торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., что на треть выше показателя января. Объем операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн руб. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар - чуть более 38%, на евро - 21,2% (0,79 трлн руб.). В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар - 87,6%, евро - 11,9%, юань - 0,32%.

Такие показатели все больше свидетельствуют об уходе РФ от операций в "недружественных" валютах на фоне расширяющихся санкций ЕС и США. В частности, по данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между КНР и РФ за минувший год вырос на 29,3%, превысив $190 млрд. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, примерно половина торгового оборота с Китаем идет в рублях и юанях:

Кроме того, с начала 2023 года росту объемов биржевых торгов с юанем способствует возвращение бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина с января начал продавать китайскую валюту на открытом рынке.