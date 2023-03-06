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06 марта 2023 года 08:21
В РФ хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
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Александр Щербак/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. В ближайшее время этот вопрос необходимо проработать с Минстроем. Об этом говорится в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева в ведомство, с ним ознакомились "Известия". Для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить, уверены в РЭО. "Так, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки, - сказали в РЭО. - Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г." И чем больше ее потребляют, тем больше производят, а значит, используют природные ресурсы избыточно, уверены в компании. Более того, в процессе производства первичного сырья выделяются токсины - формальдегид и диоксид хлора. Конечно, бумага - популярное вторичное сырье, материал при этом всегда готов для отправки на переработку, отметил гендиректор РЭО в письме. Обработка макулатуры в России сейчас находится на уровне мировых стандартов. В стране работает порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией бумаги и картона. Ежегодно они перерабатывают около 4 млн т таких отходов. Они, например, становятся сырьем для туалетной бумаги. Но, чтобы это произошло, нужно сдавать макулатуру на переработку. Кроме того, заметили в РЭО, в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций - печать платежных документов стала обходиться им дороже. Президент РФ уже поручал правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ, напомнили "Известиям" в Минстрое. Полностью отказаться от бумажных платежек не получится, уверена зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. Эксперт подчеркнула, что это не только пенсионеры, жители деревень и сел, которые удалены от онлайна, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например по образовавшемуся долгу или другой причине. Поэтому переходить на электронный вариант документа нужно будет осторожно, полагает она.
Опубликовано Финмаркет
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Позвольте,это как? Согласно судебного дело-производства, необходимо иметь документы на бумажных носителях, бе них в суде и одно дело против РСО не выиграешь! А сельские регионы и пенсионеры - их что надо будет уничтожить или отказаться от таковых?!
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