Доходы малоимущих россиян росли в шесть раз быстрее, чем у богатых

3 марта. FINMARKET.RU -10% наименее обеспеченных россиян (так называемая первая децильная группа) в 4-м квартале 2022 года выросли в 6 раз больше, чем доходы 10% наиболее обеспеченных россиян (десятая децильная группа), пишут "Ведомости", ссылающиеся на оперативные данные Росстата.

Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) до 10 тыс. 535 рублей, последней - на 0,3% до 165 тыс. 695 рублей. Одни из основных причин, которые могли повлиять на ускоренный рост доходов наименее обеспеченных россиян, - рост зарплат и реализация программ адресной социальной поддержки, которые были объявлены в 2022 году, сообщил "Ведомостям" представитель Росстата.

Данные Росстата показывают, что по результатам 4-го квартала наметилось снижение социального неравенства, так как доходы первого и десятого децилей сблизились, отмечает ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. При этом неравенство может быть выше, потому что данные о самых богатых россиянах могут быть не видны статистике из-за владения зарубежными активами и офшорными компаниями, добавляет эксперт.

В следующем году расслоение в доходах также должно снижаться из-за объявленной ускоренной индексации МРОТа в 2024 г., считает Поляков.