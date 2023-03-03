Россия может снизить нефтедобычу из-за дефицита технологий

3 марта. FINMARKET.RU -при сохранении зависимости в высокотехнологичных нефтесервисных услугах от западных компаний рискует к 2030 году сократить добычу нефти на 20%, до 409 млн т нефти, сообщается в отчете, подготовленном экспертами компании "Яков и партнеры" (создана на базе российских активов консалтинговой фирмы McKinsey & Company).

По мнению аналитиков, к концу десятилетия доля трудноизвлекаемых запасов нефти в РФ значительно вырастет ввиду истощения традиционных запасов. При этом активному освоению ТРИЗ, а также шельфовых месторождений препятствует малое количество отечественного высокотехнологичного оборудования. В частности, доля импортных технологий гидроразрыва пласта (ГРП) в настоящее время составляет 52%, для добычи на шельфе составляет 90%, для морской добычи - 80%, для морской сейсморазведки - 70%.

"По нашим оценкам, если ситуация коренным образом не изменится, к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи. В этих условиях отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного импортозамещения, в том числе пересмотреть механизм взаимодействия ресурсoдобывающих корпораций и российских нефтесервисов, а также определить необходимые меры господдержки, к обсуждению которых должны быть привлечены все заинтересованные стороны", - отмечает соавтор отчета Андрей Стрельцов, процитированный в пресс-релизе.

Негативный сценарий добычи нефти в России предусматривает ее падение к 2030 году до 409 млн т. При этом в базовом сценарии этот показатель составляет 507 млн т (снижение на 5% относительно 2022 года). Аналитики считают, что для достижения такого результата необходимо утвердить перечень критически важных технологий для развития отечественного нефтесервиса, согласовать их параметры с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) и закрепить объемы спроса, реализовать меры господдержки по сегментам нефтесервисов и выстроить новую модель взаимодействия с отечественными подрядчиками.

"Текущая модель взаимодействия ВИНК и OFS (oilfield services) не позволяет отечественным нефтесервисам инвестировать в исследования и разработки, что приводит к высокой зависимости от западных технологий, а инвестиционные возможности независимых нефтесервисов в России сильно ограничены. По сути, отечественные нефтесервисы в большой мере представлены малым и средним бизнесом, который не может на равных конкурировать в технологическом плане с мэйджорами", - отмечается в отчете.

В целом эксперты "Яков и партнеры" в базовом сценарии ожидают роста глобального рынка нефтесервисных услуг к 2030 году относительно 2022-го на 69%, до $451 млрд, что близко к значениям 2014 года. Доля России оценивается в $24 млрд, что на 35% больше относительно 2022 года. При этом негативный сценарий предусматривает этот показатель в $17,7 млрд, что чуть ниже уровня прошлого года.