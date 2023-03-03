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03 марта 2023 года 09:26

В РФ формируют систему отнесения оборудования к отечественному

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг закончил разработку поправок к постановлению правительства №719, которые введут балльную систему для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного, рассказали источники "Коммерсанта" на рынке. В Минпромторге пояснили, что законопроект "будет опубликован после консультаций с отраслью".

Из него следует, что для включения оборудования в реестр производитель должен владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т. д.

За каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) буду начисляться баллы. При наборе определенного числа баллов оборудование признается российским. Под регулирование, следует из документа, подпадают, в частности, коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

В Минпромторге рассчитывают, что балльная система создаст "благоприятные условия для развития отечественной радиоэлектронной промышленности и будет стимулировать производителей планомерно увеличивать уровень локализации производства на территории России".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  оборудование,  система

 
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