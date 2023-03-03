В РФ формируют систему отнесения оборудования к отечественному

3 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг закончил разработку поправок к постановлению правительства №719, которые введут балльную систему для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного, рассказали источники "Коммерсанта" на рынке. В Минпромторге пояснили, что законопроект "будет опубликован после консультаций с отраслью".

Из него следует, что для включения оборудования в реестр производитель должен владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т. д.

За каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) буду начисляться баллы. При наборе определенного числа балловпризнается российским. Под регулирование, следует из документа, подпадают, в частности, коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

В Минпромторге рассчитывают, что балльнаясоздаст "благоприятные условия для развития отечественной радиоэлектронной промышленности и будет стимулировать производителей планомерно увеличивать уровень локализации производства на территории России".