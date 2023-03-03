Список товаров, на которые нельзя будет повышать цены, могут расширить

3 марта. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать. 18 февраля она вынесла на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине при правительстве России новую версию законопроекта об ужесточении контроля над стоимостью продукции в случае спекулятивного роста в 2023-2024 гг., пишут "Ведомости"

В прошлой версии документа летом 2022 г.предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать. Но этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС и вовсе убрала из документа термин "социально значимые товары". Там сказано, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.

Представитель ФАС сообщил изданию, что предлагаемый ведомством механизм в первую очередь направлен на недопущение спекулятивного роста цен на различную продукцию. Какую именно, он не уточнил, сказав лишь, что к определению "социально значимые товары" поступил ряд замечаний, связанных с тем, что этот термин не предусмотрен законодательством. Поэтому этот механизм будет распространяться на перечень продукции, который определит правительство по рекомендации Минэкономразвития.

Сама идея контроля над ценами возникла у ФАС после прошлогоднего резкого роста цен нана фоне роста курса валют, санкций и ухода ряда зарубежных брендов. Население скупало продукты длительного хранения, вызвав, в частности, временный дефицит сахара, средств гигиены и т. д.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты считают нормы, прописанные в текущей версии законопроекта ФАС, непрозрачными.

Из новой версии законопроекта ФАС также следует, что под контроль службы подпадут компании с годовой выручкой более 800 млн руб., т. е. малый и средний бизнес. Сейчас же антимонопольное законодательство запрещает согласованные действия только сетям, которые совокупно занимают не менее 20% рынка.