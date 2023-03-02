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02 марта 2023 года 11:14
Правительство не поддержало законопроект об изъятия участков у бесхозяйственных садоводов
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Владимир Гердо/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU - Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий ввести процедуру изъятия участков у бесхозяйственных садоводов. Инициативу направила для отзыва в правительство страны Самарская губернская Дума, пишет "Российская газета". Самарская губернская Дума предложила дополнить закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" нормой, обязывающей собственников садовых и огородных земельных участков использовать земли в соответствии с их целевым назначением. При этом инициатива предусматривает возможность изъятия таких участков в судебном порядке при неиспользовании для ведения садоводства или огородничества в течение 3-х и более лет подряд. А чтобы не возникало вопросов, что считать бесхозяйственностью, проект наделяет правительство России полномочиями "по установлению признаков неиспользования садовых и огородных земельных участков по целевому назначению и использования их с нарушением законодательства". Правительственные эксперты обратили внимание, что, во-первых, закон и сегодня обязывает использовать садовые и огородные участки по целевому назначению. Во-вторых, Гражданский кодекс не предусматривает принудительного изъятия садовых и огородных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению. А без поправок в ГК нельзя ставить вопрос об изъятии участков. Но главное: авторы проекта пока не убедили представителей правительства, что такие нормы вообще нужны. Требуются дополнительные обоснования. Тем не менее многие эксперты уверены, что вопрос до конца не снят. Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов напомнил, что сегодня ГК разрешает принудительно изымать земли, если участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет. Таким образом, если человеку выделили участок для строительства дома, то так и не начавший строительство хозяин рискует остаться без земли. Однако если участок выделен для садоводства, изъять его у бесхозяйственных владельцев сегодня нельзя.
Опубликовано Финмаркет
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