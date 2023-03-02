Список товаров для перевозки фурами из Европы планируют сократить

2 марта. FINMARKET.RU - Перечень товаров, которые могут ввозить на территорию России фуры с европейскими номерами, планируют сократить, сообщили в Минтрансе. То есть если товар не попал в перечень исключений, то доставку по нашей стране будут выполнять уже российские перевозчики, которые перегрузят его в российские фуры на границе, пишет "Российская газета"

В пресс-службе министерства уточнили, что сейчас перечень товаров корректируется. Предложения по его сокращению готовятся с учетом накопленного с октября прошлого года опыта. В Минтрансе также отметили, что все это время проблем с доставкой товаров в импортном и экспортном направлениях не возникало.

"С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении не будет. Процедура перегрузки грузов и перецепки полуприцепов на терминалах не ограничивает объем и перечень товаров, следующих через границу", - отметили в министерстве.

Запрет напо России для фур, принадлежащих компаниям из стран ЕС, Норвегии, Украины, Великобритании, был введен 10 октября прошлого года. Однако сразу же предусмотрели ряд товаров, на которые ограничения не распространяются. К ним относятся 40 товарных групп, в числе которых продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, лекарства, косметика.