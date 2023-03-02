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02 марта 2023 года 10:52
Список товаров для перевозки фурами из Европы планируют сократить
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Станислав Красильников/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU - Перечень товаров, которые могут ввозить на территорию России фуры с европейскими номерами, планируют сократить, сообщили в Минтрансе. То есть если товар не попал в перечень исключений, то доставку по нашей стране будут выполнять уже российские перевозчики, которые перегрузят его в российские фуры на границе, пишет "Российская газета". В пресс-службе министерства уточнили, что сейчас перечень товаров корректируется. Предложения по его сокращению готовятся с учетом накопленного с октября прошлого года опыта. В Минтрансе также отметили, что все это время проблем с доставкой товаров в импортном и экспортном направлениях не возникало. "С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении не будет. Процедура перегрузки грузов и перецепки полуприцепов на терминалах не ограничивает объем и перечень товаров, следующих через границу", - отметили в министерстве. Запрет на перевозки по России для фур, принадлежащих компаниям из стран ЕС, Норвегии, Украины, Великобритании, был введен 10 октября прошлого года. Однако сразу же предусмотрели ряд товаров, на которые ограничения не распространяются. К ним относятся 40 товарных групп, в числе которых продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, лекарства, косметика.
Опубликовано Финмаркет
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