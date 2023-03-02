Растут расходы компаний на брендированную продукцию

2 марта. FINMARKET.RU - Расходы российских компаний на брендированную продукцию увеличиваются на 10–15% в год, а емкость сегмента достигла 70 млрд руб. Такие оценки следуют из анализа продаж самого SberShop и опроса директоров по маркетингу и бренду 57 крупных компаний и агентств (заказчики брендированной продукции с рекламным бюджетом более 500 млн руб. и оборотом свыше 2 млрд руб. в год), пишет "Коммерсант" . В среднем большинство российских компаний (61%) тратят на брендирование товаров (мерч) 5% от годового маркетингового бюджета.

Половина опрошенных заявили, что обычно дарят брендированную продукцию, 17% распространяют ее платно или выдают за баллы в программах лояльности, остальные заказывают брендированную продукцию для мероприятий, где ее раздают или продают.

Среди новых факторов роста аналитики выделяют в том числе уход из России ряда модных брендов, подчеркивая, что, разрабатывая мерч,нередко сотрудничают с известными дизайнерами и выпускают качественные товары. В то же время участники отмечают рост стоимости такой продукции из-за усложнения логистики и подорожания материалов.