Порог беспошлинной торговли просят оставить в 1000 евро

2 марта. FINMARKET.RU - Союз потребителейобратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку с предложением сохранить порог беспошлинной торговли в РФ на значении в 1000 евро и 31 кг. Это позволит поддержать потребителей в сложный период, когда иностранные бренды покинули страну, либо притормозили работу. Об этом сказано в письме общественников зампреду правительства, пишут "Известия" . Оверчук возглавляет Совет Евразийской экономической комиссии, который может принять такое решение. Издание направило запрос в его аппарат и пресс-службу ЕЭК, министерства.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в, включая РФ, составлял 1000 евро и 31 кг, с тех пор его последовательно снижали. Сначала до 500 евро, затем в январе 2020 года - до 20 евро. В 2024 г. отсечку хотели сократить до 20 евро.

Но в апреле Совет Евразийской комиссии вернул порог к значению 1000 евро. Это был временный шаг - только на полгода, по окончании срок продлили еще на 6 месяцев. 31 марта 2023 года действие меры истекает, а 1 апреля порог должен снизится в 5 раз - до 200 евро. Его повышение в сложное время сыграло важную роль: потребительский рынок наполнился иностранными товарами, говорится в письме общественников. В условиях санкций зарубежные онлайн-торговцы смогли удовлетворить спрос российских покупателей.

Общественники в письме привели данные ФТС, согласно которым при норме в 200 евро россияне в зарубежных интернет-магазинах покупали по большей части товары дешевле 20 евро. Такие мелкие приобретения не попадали под таможенные платежи. А вот с планшетами, смартфонами и мелкой бытовой техникой ситуация другая: покупая эту продукцию люди превышали порог беспошлинной торговли и платили за нее сборы. Если в апреле 2023 года отсечка вернется к 200 евро, то россиян ждут дополнительные траты, поскольку такую продукцию не производят на территории ЕАЭС. Тем более из-за санкций продукцию уже сложно ввезти в Россию.

В пресс-службе Минфина "Известиям" напомнили, что решение о повышении порога эксперты принимали в период, когда привычные логистические цепочки поставок разрушились, а курсы иностранных валют резко колебались. Тогда такой шаг позволил насытить потребительский рынок товарами. А сейчас поставки наладили, хорошо работает механизм параллельного импорта. Поэтому мера по увеличению нормы уже выполнила свою функцию, подчеркнули в министерстве.