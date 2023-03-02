Небольшие банки предложено допустить к кредитованию проектов с госучастием

2 марта. FINMARKET.RU - Малые и средниенужно допустить к кредитованию проектов с господдержкой, предложил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. С этой инициативой Аксаков выступил в ходе Финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Ведомости"

Депутат, в частности, предложил увеличить срок предоставления кредитов ЦБ для финансирования малыми и средними банками инвестпроектов с 3-х до 5-ти лет. Это возможно в рамках механизма рефинансирования "Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов". Также Аксаков предложил пересмотреть список банков, которые могут предоставлять льготную "промышленную ипотеку". В ноябре прошлого года Минпромторг отобрал в него 16 кредитных организаций.

Это всего лишь 16 банков, каждый с капиталом более 100 млрд руб., обращает внимание Аксаков. Но проекты бывают разные, отмечает он: есть крупные стройки, в которых интересно участвовать крупным банкам, но есть и небольшие промышленные проекты, где могли бы участвовать малые и средние.

Как сообщил президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, банкиры еще в октябре 2022 г. предлагали изменить программу промышленной ипотеки, запущенной в сентябре. По его словам, АБР обращалась по этому поводу к вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову. В частности, предлагалось исключить из списка требований величину активов не менее 100 млрд руб. По их мнению, такие условия дискриминировали банки по критерию их величины. Банкиры также указывали, что в ряде геостратегических регионов, таких как Крым и Дальний Восток, количество действующих банков "невелико".

Войлуков также напомнил, что в июле ассоциация предлагала ЦБ и правительству удлинить сроки по льготному рефинансированию с 3-х до 15-ти "инвестиционных" лет с учетом долгого срока окупаемости этих проектов. В ноябре уже Госдума озвучила этот вариант. ЦБ не очень поддержал идею, вспоминает Войлуков, поэтому предложенный сейчас срок до 5 лет - это некий компромисс, который просто необходим для существования инвестпроектов.

Предложения Аксакова поддержал исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. "Сейчас время такое, что пускать надо всех, кто имеет собственные возможности", - объяснил он свою позицию в ходе форума.

Президент "Опоры России" Александр Калинин также поддерживает предложения Аксакова. В стране больше 300 банков и помощь должны получать не только первые десятки, объяснил он.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает, что инициативы Госдумы находятся в русле того, что ассоциация много лет ставит в качестве важнейшего аспекта развития МСП, а также обслуживающие его банки. Особый стимулирующий режим для МСП однозначно будет способствовать экономическому развитию, рассуждает эксперт, но для этого нужно сначала простимулировать широкий круг банков.

Председатель комиссии по развитию банковской деятельности ТПП Владимир Эльманин поддерживает все предложения по снижению требований к капиталу для допуска к любым государственным инвестиционным программам, заявил он "Ведомостям".