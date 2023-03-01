Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%

В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%

1 марта. FINMARKET.RU -РФ, по оценке, в январе 2023 года снизился на 3,2% по сравнению с январем 2022 года, говорится в докладе министерства о ситуации в экономике. При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора продолжилось восстановление экономики - рост в январе составил 0,2%.

"В январе 2023 года экономика продолжила восстанавливаться. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного фактора в январе ВВП вырос на 0,2% м/м. В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% г/г после падения на 4,2% г/г в декабре 2022 года (по итогам 2022 года снижение на 2,1%)", - говорится в обзоре.

"Положительный вклад в экономику в январе продолжает вносить строительство. Также поддержку экономике оказал рост грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного), восстановление оптовой и розничной торговли, а также рост выпуска обрабатывающих производств", - отмечают в Минэкономразвития.

Индекс промышленного производства в январе 2023 года, по оценке Минэкономразвития, с устранением сезонного фактора показал рост к предыдущему месяцу на 0,2%. В годовом выражении спад промышленности в январе замедлился до 2,4% после 4,3% в декабре прошлого года.

"Улучшение динамики связано, прежде всего, с ростом выпуска в обрабатывающем секторе. Рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу. В годовом выражении падение замедлилось вдвое - до 2,3% после 5,7% месяцем ранее", - отмечают в министерстве.

"Основной положительный вклад - кардинальное изменение динамики в машиностроительном комплексе. Рост по итогам января составил 8,1% к декабрю 2022 г. В годовом выражении отставание от прошлого года сократилось на порядок: снижение на 2,6% после спада на 15,4% месяцем ранее", - говорится в обзоре.

Добывающая промышленность по итогам января, по оценке Минэкономразвития, показала спад с учетом фактора сезонности на 0,4% к декабрю прошлого года. В годовом выражении спад в добыче на 3,1% после снижения на 2,6% месяцем ранее.

Объем работ в строительстве в январе 2023 года продолжил ускоряться: рост на 9,9% г/г после 6,9% г/г и 5,1% г/г в декабре-ноябре (по итогам 2022 года рост на 5,2%).

В сельском хозяйстве в январе 2023 года рост составил 2,7% г/г после повышения на 6,1% г/г в декабре.

В январе 2023 года грузооборот транспорта, по оценке Минэкономразвития, продолжил восстанавливаться: рост ускорился до 3,4% м/м после роста на 0,2% м/м в декабре 2022 года. В годовом выражении снижение замедлилась до 2,2% (после спада на 4,5% в декабре 2022 года), а за исключением трубопроводного транспорта грузооборот вырос на 2,1% г/г преимущественно за счет железнодорожного (рост на 1,6%) и автомобильного транспорта (рост на 10,5%).

"Потребительский спрос в январе продемонстрировал улучшение динамики в основном за счет оборота общественного питания и платных услуг населению, но в целом пока сохраняет отставание от прошлого года", - отмечается в обзоре.

"Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в январе снизился на 3,7% г/г после падения на 7,2% г/г в декабре 2022 года. В январе снижение оборота розничной торговли замедлилось до 6,6% г/г после спада на 10,5% г/г месяцем ранее. Положительная динамика объема платных услуг и общественного питания в январе сохранилась. Платные услуги населению в январе выросли на 2,3% г/г после роста на 2,5% г/г в декабре. Оборот общественного питания в январе продемонстрировал ускоренный рост на 13,0% г/г после роста на 7,4% г/г месяцем ранее", - говорится в докладе.

Как сообщалось, Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу.

Действующий прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%, но министр экономического развития Максим Решетников уже заявил, что текущие оценки динамики российской экономики в 2023 году оптимистичнее сентябрьского прогноза министерства (официально Минэкономразвития уточнит свой прогноз в апреле).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 2,1%