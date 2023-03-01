.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Роскомнадзор запретил ряду организаций в РФ передачу платежной информации через зарубежные мессенджеры
01 марта 2023 года 09:38
Механизм инвестиционных налоговых вычетов будет реформирован
|0
Дмитрий Астахов/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Белый дом реформирует механизм инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по региональной части налога на прибыль: он не дал роста инвестиций и неинтересен ни центру, ни регионам, ни инвесторам, признают в правительстве, пишет "Коммерсантъ". реформа системы стимулирования инвестиций в регионах обсуждалась вчера на совещании комиссий Госсовета по направлениям "Инвестиции" и "Экономика и финансы" с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом “Ъ” сообщил присутствовавший там источник и подтвердили в секретариате первого вице-премьера. Власти хотят унифицировать правила предоставления вычетов во всех регионах, увязав их с налоговой отдачей от инвестпроектов. Бюджетные потери регионов из-за ИНВ предлагается покрывать не дотациями, а беспроцентными бюджетными кредитами с возвратом после запуска проекта. В Белом доме ждут, что такой подход позволит поддержать инициативы, способные закрыть дефициты, возникшие после ухода иностранных поставщиков.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.