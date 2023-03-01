Механизм инвестиционных налоговых вычетов будет реформирован

1 марта. FINMARKET.RU - Белый дом реформирует механизм инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по региональной части налога на прибыль: он не дал роста инвестиций и неинтересен ни центру, ни регионам, ни инвесторам, признают в правительстве, пишет "Коммерсантъ".системы стимулирования инвестиций в регионах обсуждалась вчера на совещании комиссий Госсовета по направлениям "Инвестиции" и "Экономика и финансы" с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом “Ъ” сообщил присутствовавший там источник и подтвердили в секретариате первого вице-премьера.

Власти хотят унифицировать правила предоставления вычетов во всех регионах, увязав их с налоговой отдачей от инвестпроектов. Бюджетные потери регионов из-запредлагается покрывать не дотациями, а беспроцентными бюджетными кредитами с возвратом после запуска проекта. В Белом доме ждут, что такой подход позволит поддержать инициативы, способные закрыть дефициты, возникшие после ухода иностранных поставщиков.