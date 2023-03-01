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01 марта 2023 года 09:27
Минтруд предлагает с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3%
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Елена Афонина/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Социальные пенсии предлагается повысить на 3,3% с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ. "Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%", - говорится в сообщении. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года - еще на 3,3%. Соответствующий проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение, добавили в министерстве. "С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", - пояснил замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов, его слова цитирует пресс-служба министерства Там добавили, что для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, она позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров. В министерстве напомнили, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минтруд, соцпенсии, индексация
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