Минтруд предлагает с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3%

1 марта. FINMARKET.RU - Социальные пенсии предлагается повысить на 3,3% с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда

"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%", - говорится в сообщении.

социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года - еще на 3,3%.

Соответствующий проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение, добавили в министерстве.

"С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", - пояснил замминистра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов, его слова цитирует пресс-служба министерства

Там добавили, что для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, она позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.

В министерстве напомнили, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.