Спрос на отдых в санаториях вырос на треть

1 марта. FINMARKET.RU - Россияне, лишившиеся привычных для себя зарубежных направлений для отпуска, переориентировались нав санаториях внутри страны, пишет "Коммерсантъ". Спрос на них на предстоящую весну подскочил на треть. Это ожидаемо приведет к росту стоимости размещения в здравницах, как минимум на 15%. Большинство россиян из центра страны планируют отправиться в Кавказские Минеральные Воды, в то время как жители Сибири из-за опасения ездить в южные регионы пока предпочитают отдыхать в локальных санаториях.

Число бронирований отдыха в российских санаториях на весенний сезон оказался на 10–30% выше год к году в зависимости от региона и уровня объектов, сообщил “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. В туроператоре «Алеан» говорят, что запросы на поездки вв межсезонье увеличились на 10% год к году.