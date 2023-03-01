.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Роскомнадзор запретил ряду организаций в РФ передачу платежной информации через зарубежные мессенджеры
01 марта 2023 года 09:05
Спрос на отдых в санаториях вырос на треть
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Россияне, лишившиеся привычных для себя зарубежных направлений для отпуска, переориентировались на отдых в санаториях внутри страны, пишет "Коммерсантъ". Спрос на них на предстоящую весну подскочил на треть. Это ожидаемо приведет к росту стоимости размещения в здравницах, как минимум на 15%. Большинство россиян из центра страны планируют отправиться в Кавказские Минеральные Воды, в то время как жители Сибири из-за опасения ездить в южные регионы пока предпочитают отдыхать в локальных санаториях. Число бронирований отдыха в российских санаториях на весенний сезон оказался на 10–30% выше год к году в зависимости от региона и уровня объектов, сообщил “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. В туроператоре «Алеан» говорят, что запросы на поездки в санатории в межсезонье увеличились на 10% год к году.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.