Число пользователей нейросетей в РФ выросло в пять раз за полгода

1 марта. FINMARKET.RU - На фоне популярности Midjourney и ChatGPT с августа 2022-го по февраль 2023 г. количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза, пишут "Ведомости", приводящие расчеты аналитиков Tele2 (абсолютные показатели не приводятся),

В исследование Tele2 вошли бесплатные и доступные в России площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. Среди них – нейросеть Dream, которая создает арт в определенном стиле на основе текстового запроса, Stable Diffusion, генерирующая картинки на основе текста или другого изображения, и созданная «Сбером» ruDALL-E, которая генерирует изображение по запросу на русском языке.

В списке популярных музыкальных нейросетей — AIVA для генерации саундтреков, Mubert, которая создает композицию по картинке, и Soundraw (генератор треков по настроению, жанру, темпу и другим параметрам). Также в исследование были включены генераторы текстов Smodin, "Порфирьевич" и Retext.AI.

Midjourney, Lensa и ChatGPT в исследование не вошли, так они либо платные, либо официально не работают в России, объяснил представитель Tele2.

Наибольшей популярностью в феврале пользовалась нейросеть Mubert, ее доля в общем объеме трафика среди девяти упомянутых сервисов составила 52%, сказал представитель "Мегафона". В топ-3 также вошли ruDALL-E – 15% и AIVA – 12%, добавил он.

Больше всего пользователей нейросетей живут в Москве и Санкт-Петербурге – 18 и 8% соответственно, говорится в исследовании. На третьем месте оказался Краснодар (5%), на четвертом – Челябинск (4%), замыкает пятерку Пермь с 3%. Для генерации изображений, текстов и музыки с помощью ИИ чаще всего используются смартфоны с ОС Android (73%), еще у 22% – устройства с iOS, 5% приходится на другие ОС, в числе которых Windows Phone, Linux и Harmony от Huawei, выяснили аналитики.

Эксперты сходятся во мнении, что популярность нейросетей продолжит расти. На архитектуре нейросетей уже создается множество продуктов, которые доказывают свою эффективность.

В числе рисков, которые несет в себе использование сервисов для доступа к нейросетям, – утечки личной информации, говорят эксперты на рынке кибербезопасности. Кроме того, пользователи рискуют столкнуться с ненастоящими и поддельными сервисами, созданными злоумышленниками для сбора данных или распространения вредоносного ПО.