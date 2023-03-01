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01 марта 2023 года 08:39
Дефицит казны к концу февраля превысил годовой план на 1,1 трлн руб.
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Сергей Фадеичев/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Дефицит казны к концу февраля этого года достиг почти 4 трлн рублей, превысив годовой план на 1,1 трлн, следует из данных госпортала "Электронный бюджет". Согласно его оперативной информации, в январе-феврале основные статьи трат — это социальная политика, поддержка национальной экономики и оборона. В то же время Минфин не планирует менять прогноз недостачи по итогам года в 2,9 трлн, рассказали "Известиям" в ведомстве. Там добавили, что в начале марта ждут корректировок цифр за февраль в связи с уплатой единого налогового платежа Исполнение бюджета по доходам и расходам в январе-феврале 2023 года происходило в плановом режиме, рассказали газете в пресс-службе Минфина. В связи с уплатой единого налогового платежа (ЕНП) 28 февраля зачисление и распределение средств будут производиться в первые дни марта, поэтому данные по февралю появятся 6–7-го числа, сообщили там. На сегодня изменений показателей дефицита не ожидается, отметили в ведомстве. В целом же большие госрасходы поддерживают ВВП, а темпы трат с марта замедлятся, ожидают эксперты. Данные Минфина и портала "Электронный бюджет" могут отличаться, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"» Ольга Беленькая. Различия будут связаны с переходом на новую налоговую схему в начале 2023 года — упомянутый Минфином механизм единого налогового платежа, отметила она. Эксперт добавила: ЕНП уплачивается в конце месяца, поэтому смещаются сроки зачисления и распределения средств по бюджетам. В течение месяца Минфин только тратит, и дефицит увеличивается, а в конце поступают доходы, и недостача сокращается, объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Опубликовано Финмаркет
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