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28 февраля 2023 года 10:32

Доля России на мировом рынке майнинга оценена в 15%

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - Российские майнинговые компании в совокупности используют примерно 800 тыс. интегральных схем специального назначения, мощность которых превышает 2,5 ГВт - это примерно 15% мирового хешрейта, оценивает в Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, на которую ссылаются "Ведомости".

В 2022 году количество машин на территории России увеличилось примерно на 60% по сравнению с 2021 года. Российское крипторегулирование является относительно непредсказуемым и сложным для структурного анализа, считает эксперт аналитической компании Kaiko Рияд Кэри. В сочетании с тем фактом, что Россия все больше отрезана от мировой экономики, маловероятно, что новые майнеры решат прийти в страну, предполагает он. Но если цены на энергоносители в России будут ниже, чем в остальном мире, рассуждает аналитик, то на протяжении длительного отрезка времени инвесторы могут увидеть увеличение доли России в мировом майнинге.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  майнинг,  мир,  доля

 
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