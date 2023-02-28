Доля России на мировом рынке майнинга оценена в 15%

28 февраля. FINMARKET.RU - Российские майнинговые компании в совокупности используют примерно 800 тыс. интегральных схем специального назначения, мощность которых превышает 2,5 ГВт - это примерно 15% мирового хешрейта, оценивает в Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, на которую ссылаются "Ведомости".

В 2022 году количество машин на территории России увеличилось примерно на 60% по сравнению с 2021 года. Российское крипторегулирование является относительно непредсказуемым и сложным для структурного анализа, считает эксперт аналитической компании Kaiko Рияд Кэри. В сочетании с тем фактом, что Россия все больше отрезана от мировой экономики, маловероятно, что новые майнеры решат прийти в страну, предполагает он. Но если цены на энергоносители в России будут ниже, чем в остальном мире, рассуждает аналитик, то на протяжении длительного отрезка времени инвесторы могут увидеть увеличение доли России в мировом майнинге.