Импортных тюльпанов этой весной будет мало

28 февраля. FINMARKET.RU - Почти все тюльпаны в этом году будут российского производства. Импортных тюльпанов будет мало, а стоить они будут значительно дороже, рассказал "Российской газете" председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Впрочем, по его словам, с тюльпанами такое положение дел сохраняется на протяжении последних 5-7 лет. "Это никак не связано ни с санкциями, ни с коронавирусом, ни с другими событиями. Просто в этом сегменте цветочной отрасли действительно произошло импортозамещение. В России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов - это достаточно выгодный малый бизнес", - пояснил Антипов.

В последние пять лет ключевые российские производители и импортеры сосредоточены на поставке роз (49% рынка), хризантем (15%), гвоздик (11%), весомую долю составляют также герберы (до 8%), оценивают в Россельхозбанке. Продажи тюльпанов сезонны и приурочены к Международному женскому дню, они занимают порядка 10% рынка - в первую неделю весны их продается более 150 млн штук. В среднем в России на человека приходится два-три букета в год.

В Минсельхозе "РГ" рассказали, что в целом за последние пять лет производство цветов в стране увеличилось на 68% - с 200,8 млн штук в 2016 году до 338,9 млн штук цветов и бутонов в 2021 году. Антипов прогнозирует, что в этом году объем будет примерно таким же - в пределах 300-350 млн штук.

В 2023 году емкость российского рынка цветов составит 2 млрд штук. При этом в структуре и логистике импорта произойдут изменения. Если в последние четыре года в Россию поставлялиНидерланды (34%), Эквадор (33%), Беларусь (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Беларуси, Армении и Китая, прогнозируют в Россельхозбанке.