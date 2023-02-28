.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Роскомнадзор запретил ряду организаций в РФ передачу платежной информации через зарубежные мессенджеры
28 февраля 2023 года 09:23
Для садоводов и огородников создадут понятные правила
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества намерена создать для российских садоводов и огородников понятные и прозрачные правила функционирования их участков. Это следует из поручений, которые дала председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам первого заседания, состоявшегося в начале февраля, а также из плана работы комиссии на текущий год. "Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам", - заявила Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба. Сославшись на оценки Союза садоводов России, она сообщила, что к категории садоводов и огородников относятся 60 млн граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн. Так, Минприроды совместно с Союзом садоводов поручено проработать вопрос о добыче садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами подземных вод, а также об использовании поверхностных водных объектов в целях хозяйственно-бытового водоснабжения для нужд садоводов и огородников в упрощенном порядке. Минцифры поручено обеспечить подготовку комплексных разъяснений для садоводов и огородников о возможностях Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Комиссия сочла целесообразным создание двух рабочих групп. Одна из них будет прорабатывать проблемные вопросы, связанные с тарифным регулированием оказываемых садоводам и огородникам услуг по электроснабжению, передачей объектов электросетевого хозяйства электросетевым организациям, оптимизацией процедуры технологического присоединения к сетям электроснабжения, вторая - решением вопросов, связанных с оформлением прав на объекты недвижимости на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, вовлечением в оборот неиспользуемых садовых и огородных земельных участков и др. План работы комиссии на 2023 год предусматривает также рассмотрение вопросов о реализации продукции, выращенной на садовых и огородных участках, о включении таких участков в границы населенных пунктов, о практике разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.