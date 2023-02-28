Для садоводов и огородников создадут понятные правила

28 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества намерена создать для российских садоводов и огородников понятные и прозрачныефункционирования их участков. Это следует из поручений, которые дала председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам первого заседания, состоявшегося в начале февраля, а также из плана работы комиссии на текущий год.

"Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам", - заявила Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Сославшись на оценки Союза садоводов России, она сообщила, что к категории садоводов и огородников относятся 60 млн граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн.

Так, Минприроды совместно с Союзом садоводов поручено проработать вопрос о добыче садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами подземных вод, а также об использовании поверхностных водных объектов в целях хозяйственно-бытового водоснабжения для нужд садоводов и огородников в упрощенном порядке. Минцифры поручено обеспечить подготовку комплексных разъяснений для садоводов и огородников о возможностях Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Комиссия сочла целесообразным создание двух рабочих групп. Одна из них будет прорабатывать проблемные вопросы, связанные с тарифным регулированием оказываемых садоводам и огородникам услуг по электроснабжению, передачей объектов электросетевого хозяйства электросетевым организациям, оптимизацией процедуры технологического присоединения к сетям электроснабжения, вторая - решением вопросов, связанных с оформлением прав на объекты недвижимости на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, вовлечением в оборот неиспользуемых садовых и огородных земельных участков и др.

План работы комиссии на 2023 год предусматривает также рассмотрение вопросов о реализации продукции, выращенной на садовых и огородных участках, о включении таких участков в границы населенных пунктов, о практике разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов.