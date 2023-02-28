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28 февраля 2023 года 09:31

ЦБ вернулся к идее регулирования обмена информацией между разными рынками

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ вернулся к идее законодательно урегулировать обмен информацией между банками и операторами связи, рассказали "Коммерсанту" источники в правительстве, финансовом и телекоммуникационном секторах. Речь идет, в частности, о случаях смены сим-карт, мобильного устройства и другой технической информации. Планируется закрепить обмен данными через Единую информационную систему проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА), которая курируется Роскомнадзором.

Инициатива обсуждается не первый год, в 2018 году группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагал создание единого сервиса верификации клиентов банков для противостояния мошенническим операциям. Проект прошел первое чтение в марте 2019 года, однако затем его рассмотрение было приостановлено.

Сейчас к идее вернулись на фоне роста интернет-мошенничества и кибератак, говорит источник издания в правительстве.

В ЦБ “Коммерсанту” подтвердили, что при участии органов власти ведут работу по подготовке законопроекта для рассмотрения во втором чтении.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  информация,  регулирование

 
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