Что изменится в жизни россиян с марта

28 февраля. FINMARKET.RU - C марта этого года россиян ждет сразу несколько крупных изменений: работодатели начнут требовать справку об отсутствии судимости у водителей, а также изменится порядок оценки ущерба в случае утечки персональных данных. В ГК РФ добавят главы о недвижимости и правах на нее, что позволит сократить число споров о том, является ли то или иное имущество недвижимым. Об этих и других нововведениях месяца пишут "Известия"

1 марта 2023 года для водителей пассажирских перевозок и таксистов вступают в силу ограничения, связанные с наличием судимости. Так, водители легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и внеуличного транспорта будут допущены к работе только при отсутствии судимости и после предоставления справки об этом.

Речь идет о случаях, когда водитель имеет неснятую или непогашенную судимость либо подвергается уголовному преследованию за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств. При получении соответствующей информации от правоохранителей работодатель обязан будет отстранить такого сотрудника.

Работники, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство другого государства, наряду с такой справкой предоставят и аналогичный документ, выданный компетентным органом соответствующего государства - члена ЕАЭС. Если подчиненные не сделают это, их придется уволить в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда.

Также с марта 2023 года начинает действовать блок изменений в работе с персональными данными. Он затронет вопросы уведомления Роскомнадзора, порядка уничтожения и трансграничной передачи информации, а также оценки степени вреда в случае утечки сведений.

В частности, информация о компьютерных инцидентах по случайной передаче персональных данных, их предоставлению, распространению и доступе к ним будет поступать в специальный федеральный орган исполнительной власти.

Кроме того, с весны начнут действовать новые требования к уничтожению персональных данных. Организация обязана удалить личные сведения человека по его первому требованию, составить акт об уничтожении и выгрузить данные из журнала регистрации. Электронные акты об уничтожении ПД будут равнозначны документам на бумажном носителе, и их придется хранить три года.

С 1 марта начинают действовать новые правила маркировки табачных изделий, обуви, одежды, молочной продукции, шин, фотоаппаратуры, велосипедов и воды. Продавцы этих категорий товаров должны иметь на кассе программные или технические инструменты распознавания средств идентификации, нанесенных на продаваемую продукцию.

С апреля того же года планируется внедрить обязательную маркировку для биологически активных добавок. Производителей и импортеров обяжут наносить на товар средства идентификации и предоставлять сведения в систему маркировки.

Помимо БАДов с марта в обязательном порядке придется маркировать безалкогольное и алкогольное пиво и слабоалкогольные напитки, а с апреля - соки, рыбную продукцию в упаковке, икру осетровых и лососевых рыб, расфасованные корма для домашних животных, некоторые виды готовых или консервированных продуктов, вина и вермуты и отдельные категории радиоэлектронной техники.

Запрет на производство и оборот новых товаров без маркировки планируют ввести 1 июня 2023 года, а запрет на немаркированные остатки товаров - с 1 сентября 2023 года. Хранящиеся остатки товаров легкой промышленности продавцам необходимо ввести в оборот до 31 декабря 2023 года.

1 марта вступает в силу постановление правительства РФ, которое позволит провести перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при временном отсутствии собственника. Таким образом, если жилец отсутствовал дома более пяти дней, не считая день отъезда и приезда, он может обратиться в управляющую компанию для проведения перерасчета с соответствующим заявлением. К документу необходимо приложить доказательства отсутствия, например билет или путевку.

С марта этого года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. Так, в законе появятся главы о недвижимости и правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. По мнению авторов поправок, подобные изменения помогут уменьшить число споров о том, относится ли то или иное имущество к недвижимости.

При этом поправки устанавливают два дополнительных основания для лишения собственников их недвижимого имущества, в случае если он использует площади не по назначению и это приводит к нарушению прав соседей, и если бесхозяйственное содержание разрушает помещение или машино-место. Если раньше при подобных разбирательствах о ненадлежащем содержании имущества фигурировали только ссылки на санитарные нормы, то теперь будет присутствовать и статья ГК.

С 1 марта 2023 года можно будет заключить договор аренды участка земли сельхозназначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на пять лет без проведения торгов. Такое право для граждан и КФХ упростит процесс аренды земли, при этом права арендаторов будут ограничены, а органам местного самоуправления предстоит контролировать соблюдение новых запретов для арендаторов.

В частности, если арендатор заключил договор без торгов, то он не сможет в течение срока договора сдавать арендованный участок в субаренду или использовать арендные права в качестве первого взноса в производственный кооператив. Иными словами, поправки обеспечат использование земель непосредственно для сельскохозяйственного производства. А органы муниципального контроля будет проверять, соблюдают ли арендодатели все условия. Также расширится перечень оснований для отказа предоставления участка и будут по-новому определяться земельные доли, выделяемые из земель сельскохозяйственного назначения.

Помимо этого, с начала весны вступают в силу требования к средствам размещения в сфере сельского туризма. Теперь такие объекты должны быть оборудованы аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и системой вентиляции.

С 1 марта 2023 года запрещено включать в выписку из ЕГРН данные о правообладателе. Соответствующий документ вносит изменения сразу в несколько законов: о персональных данных, о госрегистрации недвижимости и о нотариате. Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, если ее заказывают третьи лица, а данные из реестра будут предоставляться только с согласия правообладателя. При этом в ЕГРН будет делаться соответствующая запись.

В случае отсутствие разрешения данные можно будет запросить у нотариуса.

С 1 марта 2023 года повысятся акцизы на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. Соответствующий ФЗ был подписан Президент РФ в конце января этого года. Согласно документу, акциз на сигареты и папиросы с начала месяца до конца года повышается на 2%, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1 тыс. штук (в настоящее время - 2552 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за тысячу штук). Также был пересмотрен ранее установленный график повышения на следующие два года.

Помимо обычных сигарет повышение затронет и предназначенные для потребления путем нагревания изделия, в данном случае ставка составит 8669 рублей за 1 кг (при нынешних 7839 рублей за 1 кг).