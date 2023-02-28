В январе полеты эконом-классом по РФ подорожали на 13%

28 февраля. FINMARKET.RU - Средняяполета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути в январе 2023 г. составила 5287 руб., следует из данных, опубликованных Росстатом. Это на 12,8% больше, чем в январе прошлого года, когда этот показатель составлял 4687 руб. В декабре 2022 г. такой полет стоил 6096 руб., указано в статистике ведомства, пишут "Ведомости"

Первый месяц 2023 г. также стал самым дорогим январем с точки зрения авиаперелетов за последние три года, следует из данных Росстата. В январе 2021 г. средняя стоимость билета в эконом-классе в расчете на 1000 км составляла 4772 руб. Но в предпандемийный январь 2020 г. этот показатель равнялся 5327 руб.

Цены на перелеты в этом январе значительно отличались в зависимости от региона. Вместе с тем перелеты из некоторых регионов, где расположены крупнейшие агломерации, в Москву в прошлом месяце подешевели.

Рост средней стоимости авиаперелетов эконом-классом связан с общей инфляцией, говорит гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Например, средняя стоимость перелетов в Европе за 2022 г. выросла примерно на 25%, но количество проданных билетов было больше, чем в кризисном 2019 году, отметил эксперт. У большинства российских авиакомпаний в прошлом году значительно сократились полеты за границу, напомнил Ланецкий.