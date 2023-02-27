За операциями по покупке драгметаллов нужен особый контроль

27 февраля. FINMARKET.RU - Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом "Известиям" рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. Он напомнил: служба действует в соответствии с риск-ориентированным подходом.

В Банке России выявляют признаки того, что отдельные сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер и могут быть направлены на вывод активов за рубеж, подтвердили "Известиям" в ЦБ. Представители регулятора подчеркнули: сведения о таких случаях оперативно фиксируются в платформе "Знай своего клиента" при оценке риска вовлеченности граждан в подозрительные операции.

"Кредитные организации учитывают эту информацию в собственных противолегализационных процедурах", - уточнили в Центробанке.

Схема отмывания с использованием драгметаллов, пояснили "Известиям" юристы, может выглядеть следующим образом: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге - банку. Полученные средства впоследствии обналичиваются.

Спрос на драгметаллы в России значительно вырос в прошлом году. В частности, в 2022 г. граждане купили более 75 т золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах этот объем составлял порядка 5 т, сообщили "Известиям" в Минфине. Там подчеркнули: такая тенденция связана с отменой НДС в 20% при покупке слитков.