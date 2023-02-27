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27 февраля 2023 года 09:51

С 1 апреля могут запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

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Евгений Волчков/ТАСС
Евгений Волчков/ТАСС
27 февраля. FINMARKET.RU - Правительство с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на протокол совещания, которое прошло 2 февраля у главы Минпромторга Дениса Мантурова по поводу "отраслевого сбора в радиоэлектронной промышленности". Из документа следует, что правительство планирует ввести отраслевой сбор на радиоэлектронную продукцию, параллельно запустив эксперимент по ее маркировке.

На первом этапе речь идет только о светотехнике, подчеркивают чиновники. Параллельно власти намерены ввести утильсбор на зарубежную электронику, доходы от которого планируется направить не только на переработку, но и на поддержку российских производителей техники и компонентов, пишет газета..


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  электроника,  маркировка

 
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