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27 февраля 2023 года 09:41
Депутаты просят Минцифры создать национальный VPN-сервис
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ZUMA/TACC
27 февраля. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы подготовили перечень предложений для Минцифры. Среди них есть инициативы о создании российского VPN-сервиса и российского CDN-сервиса, облегчающего передачу контента внутри Рунета, пишет "Российская газета". Инициативы содержатся в проекте постановления, подготовленном комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи по итогам "правительственного часа" с главой Минцифры Максутом Шадаевым. По словам депутатов, сервис должен помочь находящимся за пределами РФ гражданам получить доступ к российским ресурсам, которые за границей попали под блокировку. Также предложено создать нацсистему доставки контента, чтоб устранить медлительность отечественных сервисов. Как сказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, российский VPN-сервис должен дать российским пользователям профессиональный инструмент для решения задач, связанных с развертыванием виртуальной частной сети. Также сервис необходим, чтобы обеспечить доступ к российским ресурсам, заблокированным за рубежом. Запрос на альтернативную точку зрения и российские оценки происходящих процессов с "той стороны" мы фиксируем. Не думаю, конечно, что это нужно реализовывать за счет российского бюджета, это вполне посильная задача и для наших коммерческих компаний - но Минцифры может стать драйвером этого процесса, - сообщил Горелкин "РГ". Депутат напомнил, что США не стесняется финансировать работу десятков VPN-сервисов, которые распространяются в РФ точно с такой же целью: помочь обойти блокировку информационных ресурсов. Второе предложение депутатов касается создание национального CDN-сервиса. CDN (Content Delivery Network, Сеть доставки контента) позволяет распределить нагрузку и разнести точки хранения контента по всему миру, обеспечив максимально комфортный доступ для пользователей. Чем ближе к пользователю, чем выше скорость доступа. Главное, что обеспечивает CDN для пользователей - это комфорт использования различных сервисов, поясняет Горелкин. Если задача по созданию государственного VPN вызывает сомнения у экспертов рынка, то с тем, что проблема с нехваткой ресурсов для CDN существует, согласны практически все.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, рунет, сервисы, создание, инициатива
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