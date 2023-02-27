ЦБ оптимизирует кадровые расходы

27 февраля. FINMARKET.RU - В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена, пишет "Коммерсантъ". Источники газеты уточняют, что весенняя волна сокращений будет только первым этапом, второй запланирован на осень. Основная же цель — оптимизация расходов, полагают собеседники “Ъ”.

Речь может идти о высвобождении около 1 тыс. человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году. Участники рынка считают сокращения оправданными, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур.