Стоимость продажи долгов россиян резко упала

27 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом годупродажи просроченных долгов заемщиков банков в 2022 году сократилась на 40% (до 6,29% с 10,45%). По микрофинансовому рынку падение цен составило 45% (до 7,49% с 13,69%). Об этом свидетельствуют данные Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА. Речь идет о сделках цессии - переуступке прав требования по задолженности, то есть продаже финорганизациями долгов физических лиц коллекторским агентствам, пишут "Известия" . В предыдущие годы этот показатель активно рос по обоим сегментам.

В целом за прошлый год объем закрытых сделок на рынке цессии по банковскому сектору вырос на 11%, достигнув 210 млрд рублей. В структуре продаваемых долгов наибольшая доля приходится на такие продукты, как займы наличными, кредитки и POS-кредиты. В то же время объем закрытых сделок в микрофинансовом секторе, напротив, упал ровно на четверть и составил 23,9 млрд. Средняя сумма продаваемого долга в банках и МФО за год почти не изменилась, составив 149 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Участники долгового рынка также подтвердили падение цен. Разворот тренда связан с экономической ситуацией, приостановкой наращивания портфелей крупными игроками и мораторием на банкротство. Впрочем, уже в этом году на рынке ожидается рост - что позитивно в том числе и для заемщиков, поскольку коллекторы зачастую предлагают более лояльные условия, чем банки.

Согласно актуальным данным ЦБ, на начало декабря 2022 г. общий объем долгов россиян перед банками достиг 27 трлн рублей (+2,5 трлн за год). Перед МФО на начало октября - 272 млрд, (+31 млрд). "Известия" направили запрос в ЦБ.