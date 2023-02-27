Механизм онлайн-продажи рецептурных лекарств оказался слишком сложным

27 февраля. FINMARKET.RU - Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может начаться с 1 марта 2023 г. без участия ряда крупных маркетплейсов. Об этом "Ведомостям" сообщили представители нескольких онлайн-ритейлеров.

Обсуждаемый механизм продажи медикаментов на столичном рынке слишком сложен для клиентов, объясняет представитель Ozon. Предполагается, что для онлайн-продажи препаратов надо будет использовать Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), добавляют еще два сотрудника маркетплейсов. Чтобы заказать доставку, клиент должен будет зайти в приложение ЕМИАС, выбрать свои, а потом уже перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки, пояснил представитель Ozon.

Курьеры же будут работать через приложение "ЕМИАС.Курьер", добавил один из участников обсуждений данной концепции в одном из региональных правительств.

По его словам, все это существенно ужесточает механизм онлайн-продажи медикаментов и делает его крайне неудобным для использования. Он также добавляет, что в изначальной версии эксперимента схема использования ЕМИАС предусмотрена не была.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и т. д.) Артем Соколов говорит, что компании ожидают доработки региональных правил проведения пилотного проекта, чтобы определиться с участием в нем.

Эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен продлиться три года и завершиться 1 марта 2026 г. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Для онлайн-продажи будут доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч., следует из текста приказа Минздрава.