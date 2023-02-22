.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 февраля 2023 года 09:17
Дропперам готовят наказание
|0
URA.RU/ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - В марте Госдума рассмотрит в первом чтении так называемый законопроект о дропперах, который обязывает банки приостанавливать до двух суток любые переводы на подозрительные счета, сообщил в интервью "Российской газете" председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сверяться с данными Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) должен будет не только банк плательщика, как сейчас, но и банк получателя. "Банки не очень рады, что придется нести дополнительные затраты, ведь, чтобы внедрить систему опознавания дропперских счетов, нужно установить специальное ПО, которое позволит взаимодействовать с системой ФинЦЕРТ. С другой стороны, все понимают, что это необходимо", - отметил Аксаков. По его словам, также планируется ужесточить наказание за утечку персональных данных. "Минцифры подготовило законопроект об установлении оборотных штрафов для компаний, допускающих утечку, - до 3%. Это может вылиться в сотни миллионов рублей в зависимости от размера бизнеса, тогда как сегодня максимальное наказание - всего 75 тыс. рублей", - добавил Аксаков. По оценке Сбербанка, в России работают 580 тыс. дропперов - подставных лиц, снимающих полученные от жертвы мошенничества средства; часть из них действует сознательно, часть - нет. Ранее сообщалось, что МВД России совместно с Генпрокуратурой, Минюстом и Банком России изучает вопрос введения ответственности в отношении дропперов.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.