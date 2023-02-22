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22 февраля 2023 года 09:06
Биржевую торговлю товарами могут расширить на новые отрасли
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Артем Геодакян/ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - Минфин готовится расширять ассортимент физической биржевой торговли, пишет "Коммерсантъ". Белый дом приступил к формированию национального рынка биржевой торговли и товарных индексов из-за невозможности использовать международные ценовые индикаторы из-за санкций. В логике конкурентной политики ФАС Минфин предложил расширить биржевую торговлю товарами на новые отрасли с обязательной долей до четверти продукции "при существенном изменении условий на рынке". Предложенные ведомством поправки к закону "Об организованных торгах" создают понятные условия для инвесторов, а также ограничивают прямое госрегулирование цен при дисбалансах на рынке. Не урегулирован, однако, вопрос оценки и контроля качества товаров: его, вероятно, придется решать отдельно.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, биржи, товары, расширение
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