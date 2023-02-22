- — принять законодательство о порядке утилизации авто с повторным использованием запчастей;
- — обязать национальных и иностранных производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих;
- — ввести порядок маркировки таких деталей;
- — сформировать требования к предприятиям по восстановлению запчастей;
- — обязать автопроизводителей раскрывать сервисную и техническую документацию по машинам;
- — привлечь к такому производству субъекты МСП и предусмотреть для них экономические и налоговые льготы;
- — создать центр, который будет объединять восстановителей б/у запчастей и станции техобслуживания.
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22 февраля 2023 года 08:52
В России хотят наладить массовое восстановление б/у запчастей
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Сергей Мальгавко/ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - Предложение создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей готовят в Госдуме, пишут "Известия", ссылающиеся на проект письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина. В документе указано: если этого не сделать, то в условиях санкций это может стать одной из причин массового выхода авто из строя. Из основных предложений — урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, которые создают в России производства авто, также заниматься восстановлением деталей. На рынке предупредили о рисках для безопасности на дорогах. Эксперты же уверены, что создание индустрии и контроль их минимизируют. Депутаты четырех комитетов Госдумы обратятся в кабмин с инициативой создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что с такой инициативой планируется обратиться в кабмин. Скорее всего, его направят на следующей неделе, добавил депутат. В документе подчеркивается: в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто. Среди основных инициатив депутатов:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автозапчасти, восстановление
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