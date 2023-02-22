В России хотят наладить массовое восстановление б/у запчастей

22 февраля. FINMARKET.RU - Предложение создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей готовят в Госдуме, пишут "Известия", ссылающиеся на проект письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина. В документе указано: если этого не сделать, то в условиях санкций это может стать одной из причин массового выхода авто из строя. Из основных предложений — урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, которые создают в России производства авто, также заниматься восстановлением деталей. На рынке предупредили о рисках для безопасности на дорогах. Эксперты же уверены, что создание индустрии и контроль их минимизируют.

Депутаты четырех комитетов Госдумы обратятся в кабмин с инициативой создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что с такой инициативой планируется обратиться в кабмин. Скорее всего, его направят на следующей неделе, добавил депутат.

В документе подчеркивается: в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

Среди основных инициатив депутатов: