Финсектор активно теряет персональные данные

22 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных - сразу в 32 раза, пишет "Коммерсантъ". По данным исследования InfoWatch, на которые ссылается газета, доля внешних атак выросла более чем в три раза, до 75%, при одновременном росте доли утечек информации, составляющей коммерческую тайну.

Эксперты частично объясняют динамику тем, что свежая статистика учитывает инциденты более полно. Существенного улучшения ситуации они не ждут, полагая, что мошенники в будущем будут более плотно взаимодействовать с сотрудниками самих финансовых организаций. По мнению младшего аналитика группы исследования публичных утечек и IM Group-IB Семена Боталова, "мы не фиксируем ни в одной сфере снижения интенсивности атак на финансовые компании, и в ближайшем будущем количество утечек вряд ли пойдет на спад, учитывая ситуацию в мире и недостаточную защищенность активов". Все больше утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж, отмечают эксперты.