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21 февраля 2023 года 10:34
Экспорт российской мебели упал на 39%
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Сергей Фадеичев/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2022 года объем экспорта мебели из России упал на 39% год к году, до 29,5 млрд руб., подсчитали для "Коммерсанта" в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР). В результате от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли в прошлом году совокупно около 18 млрд руб., говорит президент АМДПР и гендиректор "Первой мебельной" Александр Шестаков. Если в 2021 году Россия экспортировала около 16% всей произведенной мебели, то в прошлом году - вдвое меньше, указывают в ассоциации. На статистику общей экспортной выручки во многом негативно повлияло свертывание шведской IKEA своего российского бизнеса, так как компания экспортировала значительную часть производимой в РФ готовой продукции, считают в АМДПР. Впрочем, основной причиной значительного сокращения стало закрытие с прошлой весны для российских мебельных компаний европейских рынков из-за наложенных ЕС санкции на ввоз этой продукции из РФ. Производители попытались переориентироваться на ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ, отмечают в АМДПР.
Опубликовано Финмаркет
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