.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В 2022 году количество судебных выплат по договорам ОСАГО составило 60,625 тыс., незначительно увеличившись к уровню 2021 года
Доля премий по пенсионным накопительным договорам составила около 1% в общих сборах страховщиков жизни за 2022 год - ВСС
21 февраля 2023 года 09:29
Субсидии на региональные авиаперевозки пересмотрят
|0
. Марина Лысцева/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Правительство пересмотрит субсидии на развитие региональных авиаперевозок в России. Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 2,7 млн пассажиров на региональных рейсах, субсидируемых по постановлению правительства №1242. Об этом "Известиям" сообщил источник, знакомый с официальной статистикой Росавиации. Это на 4% меньше, чем в 2021-м (2,85 млн пассажиров). По данным собеседника, в прошлом году на эти рейсы было потрачено 7,8 млрд рублей господдержки, а в 2021 году - 7,1 млрд рублей. Субсидия по постановлению № 1242 приоритетно выделяется перевозчикам с Superjet в парке, но в 2022-м эти самолеты переориентировали на международные рейсы из-за санкций. По данным источника "Известий", близкого к кабмину, комиссия Госсовета по транспорту под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова на заседании в октябре прошлого года уже обсуждала проблему программы поддержки региональных перевозок в условиях возрастающих бюджетных ограничений. Правительству тогда рекомендовали поручить профильным министерствам разработать критерии оценки эффективности этой меры, следует из текста протокола заседания. А Минэкономразвития совместно с Минтрансом и Росавиацией должны до начала марта оценить влияние такой поддержки на экономику РФ и регионов, следует из документа. Дополнительно кабмин проработает индексацию предельного уровня субсидии и перечень "особо социально значимых региональных маршрутов до 3 тыс. км" для включения в эту программу, также следует из текста протокола. Согласно плану властей, доля межрегиональных пассажирских рейсов минуя Москву к 2024-му должна вырасти до 50% от общего количества внутренних регулярных маршрутов. По данным Росавиации, в 2021-м показатель составлял 46,3%, в 2020-м - 45,5%, в 2019-м - 39%.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, авиаперевозки, субсидии
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.