Субсидии на региональные авиаперевозки пересмотрят

21 февраля. FINMARKET.RU - Правительство пересмотритна развитие региональных авиаперевозок в России. Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 2,7 млн пассажиров на региональных рейсах, субсидируемых по постановлению правительства №1242. Об этом "Известиям" сообщил источник, знакомый с официальной статистикой Росавиации. Это на 4% меньше, чем в 2021-м (2,85 млн пассажиров). По данным собеседника, в прошлом году на эти рейсы было потрачено 7,8 млрд рублей господдержки, а в 2021 году - 7,1 млрд рублей.

Субсидия по постановлению № 1242 приоритетно выделяется перевозчикам с Superjet в парке, но в 2022-м эти самолеты переориентировали на международные рейсы из-за санкций.

По данным источника "Известий", близкого к кабмину, комиссия Госсовета по транспорту под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова на заседании в октябре прошлого года уже обсуждала проблему программы поддержки региональных перевозок в условиях возрастающих бюджетных ограничений. Правительству тогда рекомендовали поручить профильным министерствам разработать критерии оценки эффективности этой меры, следует из текста протокола заседания. А Минэкономразвития совместно с Минтрансом и Росавиацией должны до начала марта оценить влияние такой поддержки на экономику РФ и регионов, следует из документа.

Дополнительно кабмин проработает индексацию предельного уровня субсидии и перечень "особо социально значимых региональных маршрутов до 3 тыс. км" для включения в эту программу, также следует из текста протокола.

Согласно плану властей, доля межрегиональных пассажирских рейсов минуя Москву к 2024-му должна вырасти до 50% от общего количества внутренних регулярных маршрутов. По данным Росавиации, в 2021-м показатель составлял 46,3%, в 2020-м - 45,5%, в 2019-м - 39%.