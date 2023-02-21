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21 февраля 2023 года 08:52
Российские производители просят ввести пошлины на ввоз смарт-карт
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Дмитрий Ахмадуллин/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Российские производители электроники и полупроводников просят ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты). "Коммерсант" ознакомился с обращением ассоциации АНО "Телекоммуникационные технологии" (АНО ТТ, объединяет "Ростелеком", "Элемент", "Ростех" и др.), направленным в Минпромторг на прошлой неделе. В нем предлагается установить заградительные пошлины в 50-100% на импортные смарт-карты (банковские, транспортные и SIM-карты). В документе отмечается, что российские производители карт "обладают производственными мощностями, способными с большим запасом удовлетворить потребности" клиентов, в первую очередь банков и сотовых операторов. В АНО ТТ подчеркивают, что сейчас пошлина на ввоз готовых смарт-карт обнулена, в то время как на компоненты составляет в среднем 7%, что ставит отечественные компании "в заведомо проигрышные условия". Участники рынка также обеспокоены тем, что "рассматривается вопрос" о разрешении производства карт платежной системы "Мир" (оператором выступает Национальная система платежных карт НСПК) вне территории России. Это, по мнению АНО ТТ, может привести к "полному переделу рынка и банкротству российских высокотехнологичных карточных производств, что, в свою очередь, повлечет резкий рост уязвимости банков и телеком-операторов". В Минпромторге сказали "Коммерсанту", что письмо "находится в работе".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электроника, пошлины
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